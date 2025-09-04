Средняя цена новых автомобилей на Кубани в августе осталась на уровне июля

Средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае в августе составила 3,37 млн руб., что соответствует июльскому показателю. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка», изучившие объявления о продаже, размещенные на платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом ряд китайских моделей заметно подешевел. Наибольшее снижение показала рестайлинговая Omoda C5 — минус 8%, до 2,66 млн руб. Также в цене упали Exeed TXL (–7,8%, до 3,83 млн руб) и Omoda C7 (–5,5%, до 3,46 млн руб). В то же время некоторые автомобили подорожали: Seres M5 прибавил 2,3% (в среднем до 5,47 млн руб), Chery Tiggo 4 Pro — 2,2% (до 2 млн руб).

В целом по стране средняя цена нового китайского автомобиля составила 3,53 млн руб., увеличившись за месяц на 0,5%. По сравнению с августом прошлого года рост составил 1,7%, тогда как с начала 2025 года зафиксировано снижение более чем на 3%.

Наибольшую ценовую стабильность демонстрируют российские производители: средняя стоимость новых машин в августе достигла 1,58 млн руб., что сопоставимо с уровнем начала года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за 8 месяцев 2025 года приобрели 25,4 тыс. новых легковых автомобилей, в лизинг новых «легковушек» оформили около 10 тыс. штук.

Анна Гречко