Площадь нефтяного пятна в Черном море сократилась до 100 квадратных километров

По данным спутникового мониторинга, пятно нефтепродуктов, образовавшееся в результате разлива в Новороссийске в конце августа, продолжает дрейфовать в районе стоянки судов к югу от Керченского пролива. Его площадь уменьшилась до 100 кв. км, сообщил ТАСС эксперт по дистанционному зондированию Сергей Станичный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее спутники фиксировали загрязнение площадью до 350 кв. км, но во вторник начался процесс его распада на отдельные фрагменты. Специалист отметил, что оценить точный объем нефтепродуктов в пятне на данный момент невозможно.

Напомним, утечка произошла 29 августа во время погрузочных операций с танкером в порту Новороссийск. В связи с этим Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу одного из трех причальных устройств на своем морском терминале.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске не выявили загрязнений после разлива нефтепродуктов.

UPD: Экологический мониторинг подтверждает отсутствие загрязнения морской воды в районе терминала КТК.

После полной ликвидации последствий нештатной ситуации на Морском терминале КТК и отмены 30 августа 2025 года режима ЧС аккредитованной лабораторией организован постоянный экологический контроль состояния морской воды в акватории терминала и прилегающих территорий.

С 30 августа проводится регулярный двухразовый отбор проб воды (утренний и вечерний) в пяти контрольных точках, что составляет 10 ежедневных измерений. Обновленные данные мониторинга свидетельствуют, что 31 августа и 1 сентября 2025 года не было зафиксировано ни одного случая превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Важно отметить, что при ликвидации последствий инцидента не применялись сорбционные материалы, что исключает вторичное загрязнение акватории.