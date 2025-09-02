В Новороссийске не выявили загрязнений после разлива нефтепродуктов

После разлива нефтепродуктов у берегов Новороссийска мониторинг не выявил превышения допустимых норм загрязнения. Как сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пробы воздуха и воды, взятые после ликвидации инцидента, показали концентрации вредных веществ в пределах нормы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Забор проб проводится дважды в сутки в пяти контрольных точках. На основании проведенного анализа загрязнения береговой полосы также не зафиксировано. Мониторинг морской воды на содержание нефтепродуктов осуществляется с привлечением независимой аккредитованной лаборатории; на данный момент отобрано уже 115 проб.

Напомним, инцидент произошел 29 августа во время заправки турецкого танкера T.Semahat, в результате чего в воду попало около 4-5 тонн нефтепродуктов. После этого КТК приостановил работу причального устройства КТК-2 на неопределенный срок.