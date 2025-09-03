Бывшего руководителя ДОСААФ в Туапсе оштрафовали за нелегальную выдачу прав

Суд признал виновным бывшего главу туапсинского отделения ДОСААФ в злоупотреблении полномочиями и назначил ему штраф 100 тыс. руб. Его сообщник получил 105 тыс. руб. штрафа, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2021 по 2024 год руководители организации выдавали водительские свидетельства категорий С и Е без фактического обучения. Желающие получить права более высокой категории переводили им 20-35 тыс. руб., после чего получали документы о переподготовке.

Расследование проводило Главное военное следственное управление СКР. Обвинение поддерживал помощник военного прокурора Сочинского гарнизона.

Экс-руководитель признал вину и объяснил, что действовал без личной выгоды, стремясь увеличить доходы отделения для повышения зарплат сотрудников. Небольшую часть средств злоумышленники оставляли себе, остальные зачисляли на счет организации.

Суд отметил, что получение свидетельств без обучения создает угрозу для участников дорожного движения и нарушает государственный порядок подготовки водителей.

На прошлой неделе в центре скандала оказалось краснодарское региональное отделение ДОСААФ. Председателя организации арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023 году он сдал помещения тира по заниженной цене, нанеся ущерб на 40 млн руб. Помещения для патриотического воспитания детей длительное время использовались не по назначению.