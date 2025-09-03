Права по твердой таксе

В Туапсе руководитель городского отделения ДОСААФ Василий Кирьяненко осужден за злоупотребление полномочиями: вместе с сообщником он организовал выдачу свидетельств о переквалификации водителей без фактического обучения. Напомним, недавно глава краснодарской краевой организации ДОСААФ Борис Левитский был арестован за сдачу помещений в аренду по заниженной цене организациям, не имеющим отношения к патриотическому воспитанию молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вступил в силу приговор главе туапсинского городского отделения ДОСААФ Василию Кирьяненко и сотруднику организации Алексею Паршину, которые признаны виновными в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а господин Паршин — еще и в мелком коммерческом подкупе (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб., его подчиненному — 105 тыс. руб.

Расследованием уголовного дела о злоупотреблениях в отделении ДОСААФ в городе Туапсе занимались органы Главного военного следственного управления СКР, обвинение в суде поддерживал помощник военного прокурора Сочинского гарнизона военной прокуратуры Южного военного округа.

Правоохранительным органам стало известно, что в туапсинском городском отделении ДОСААФ на курсах подготовки водителей для Министерства обороны в период с 2021 по 2024 год в документацию регулярно вносились недостоверные сведения о прохождении курсантами обучения.

Граждане, желающие получить водительское удостоверение более высокой категории, но не намеренные посещать занятия и сдавать экзамены, переводили Василию Кирьяненко и Алексею Паршину средства в пределах 20–35 тыс. руб. Небольшую часть денег сотрудники ДОСААФ составляли себе, остальные зачислялись на счет организации по договору платных услуг.

После этого водитель получал свидетельство о переподготовке, а затем — удостоверение категории С или Е.

В ходе следствия Василий Кирьяненко признал вину и пояснял, что не имел личной выгоды от реализации незаконной схемы, а пытался привлечь как можно больше курсантов, чтобы за счет поступлений от коммерческих услуг повысить зарплату сотрудникам отделения ДОСААФ. Суд пришел к выводу, что получение свидетельств о переквалификации без фактического обучения провоцирует угрозу для участников дорожного движения и существенно нарушает установленный государством порядок подготовки водителей транспортных средств.

Краснодарское региональное отделение ДОСААФ на прошлой неделе оказалось в центре скандала: стало известно о том, что председатель организации Борис Левитский задержан и доставлен в Москву, где находится под арестом по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «РИА Новости», в 2023 году господин Левитский заключил договор аренды помещений тира по заниженной цене, что нанесло отделению ДОСААФ ущерб на сумму 40 млн руб. Кроме того, по данным следствия, помещения, предназначенные для патриотического воспитания детей, длительное время использовались не по назначению.

Участок краснодарского краевого отделения ДОСААФ, на котором в советское время располагались полигон для обучения воинским специальностям и парашютная вышка, около 20 лет назад был отдан под застройку офисами. В распоряжении организации осталось одно здание, в котором функционируют автошкола и центр допризывной подготовки. В здании также работает досуговый центр, который предлагает патриотические квесты, корпоративы и тимбилдинги.

Получить комментарий руководства краевого отделения ДОСАФФ “Ъ” не смог — телефоны организации отключены.

Анна Перова, Краснодар