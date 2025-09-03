Из-за обмеления Неберджая в Новороссийске сократилось время подачи воды

В Новороссийске ограничили подачу воды из-за критически низкого уровня Неберджаевского водохранилища. Об этом сообщает МУП «Водоканал Новороссийска» в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители предприятия, сейчас производится перераспределение ресурсов от ГУП «КК Кубаньводокомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод». В связи с этим водоснабжение в городе осуществляется только утром и вечером. Время подачи может изменяться в зависимости от объемов разбора.

Специалисты предупреждают, что перебои особенно вероятны на верхних этажах многоквартирных домов. Жителям принесли извинения за временные неудобства.

«Ъ-Кубань» писал, что в городе-герое корректная работа оборудования водоканала напрямую зависит от стабильности сотовой связи. Через системы диспетчеризации и автоматизации осуществляется удаленный контроль за насосными станциями и скважинами, которые расположены как в черте города, так и за его пределами.

Мария Удовик