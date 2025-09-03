В водоканале Новороссийска объяснили зависимость работы оборудования от связи

В Новороссийске корректная работа оборудования водоканала напрямую зависит от стабильности сотовой связи. Об этом сообщило МУП города-героя в своем Telegram-канале.

В организации уточнили, что через системы диспетчеризации и автоматизации осуществляется удаленный контроль за насосными станциями и скважинами, которые расположены как в черте города, так и за его пределами. Передача данных по каналам связи позволяет регулировать расход и давление воды, контролировать работу насосов, изменять параметры оборудования, получать протоколы и формировать архивы данных.

Мария Удовик