В аэропорту Сочи пассажир попытался вывезти валюту на 1,3 млн рублей

Таможенники аэропорта Сочи задержали пассажира рейса в Тбилиси, который пытался вывезти незадекларированные 7 тыс. долларов и 740 тыс. руб., превысив разрешенный лимит на 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Нарушитель проходил через зеленый коридор и не заполнял таможенную декларацию, заявив об отсутствии товаров для декларирования. При устном опросе он сообщил о перевозке валюты в пределах нормы, однако при осмотре багажа выяснилось обратное.

В ручной клади одного пассажира была найдена наличная валюта на сумму 7 тыс. долларов США и 740 тыс. руб. Исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Александр Вьюков объяснил, что общая сумма денег составила 1,3 млн руб. в эквиваленте. По правилам, без декларации можно вывозить валюту на сумму до 10 тыс. долларов.

Часть денег, которая не превышала установленную норму, вернули пассажиру, а около 500 тыс. руб. изъяли. В связи с этим было возбуждено административное дело за недекларирование наличных средств.

С начала года таможенный пост аэропорта Сочи открыл 406 административных дел, из которых 103 связаны с незаконным вывозом валюты. Общая сумма нарушений превысила 10 млн руб. Чаще всего валюту пытаются вывезти в Турцию, Израиль, ОАЭ и Грузию.

«Ъ-Кубань» писал, что сочинские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию более 2,6 тыс. пачек табачной продукции. Табачные изделия и автомобили изъяты, проводится проверка для решения вопроса о привлечении перевозчиков к ответственности.

Мария Удовик