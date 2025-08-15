В Адлере задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами

Сочинские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию более 2,6 тыс. пачек табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На пункте пропуска «Адлер» были задержаны автомобили Suzuki Grand Vitara и Infiniti, прибывшие из Республики Абхазия. В колесах первого транспортного средства обнаружили 1,2 тыс. пачек сигарет марки American Flavoro, произведенных в ОАЭ.

В Infiniti сигареты марки THE KING из Евросоюза — 1,3 тыс. пачек — нашли в полости бампера, порогах и специально оборудованных люках. На продукции отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка.

Табачные изделия и автомобили изъяты, проводится проверка для решения вопроса о привлечении перевозчиков к ответственности.

Анна Гречко