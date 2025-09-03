Экс-мэр Верхнего Уфалея получил должность заместителя главы свердловского Режа

Бывший градоначальник Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергей Тарасов получил должность вице-мэра Режа (Свердловская область) по экономике, инвестиционной политике и развитию территории, сообщили «Ъ-Урал» в администрации муниципалитета. В мэрии добавили, что господин Тарасов был назначен заместителем главы в пятницу, 29 августа.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Тарасов возглавлял Верхний Уфалей с января 2021 года. Как писал «Ъ-Южный Урал», он стал «компромиссной фигурой» для местного собрания депутатов после отказа избрать мэром креатуру властей Челябинской области Романа Муратчина. Впрочем, в начале 2025 года господин Тарасов заявил об уходе в отставку по собственному желанию. «Не все реализовано, что задумано, но интересы города я не предавал. Хотел бы поблагодарить правительство Челябинской области за поддержку, хоть мы и нелюбимая территория была, все равно нам помогали, без этого ничего бы не было»,— обратился градоначальник перед уходом из администрации.

Сергей Тарасов стал третьим вице-мэром в администрации Режа, которую с июля в статусе врио возглавляет Евгений Чепчугов. Ранее конкурсная комиссия предложила депутатам местной думы поддержать на вопросе об избрании главы кандидатуру господина Чепчугова или директора школы №27 в селе Арамашка Ирины Гаренских, однако парламентарии сорвали выборы: из необходимых для голосования 14 человек пришли только 12. На следующий день, 22 июля, врио губернатора Денис Паслер назначил владелица компании «Уральское горно-технологическое агентство» Евгения Чепчугова врио мэра. Дума Режа планирует рассмотреть вопрос об утверждении градоначальника в течение осени.

Предыдущий мэр Режа Иван Карташов, который возглавлял город с 2019 года, ушел в отставку в марте 2025 года. После он был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Реже проживало 45 100 человек, годом ранее — 45 219. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 3 млрд 409 млн руб., расходы — в объеме 3 млрд 471 млн руб.

Василий Алексеев