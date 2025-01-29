Глава Верхнего Уфалея ушел в отставку

Собрание депутатов Верхнеуфалейского городского округа приняло досрочную отставку мэра Сергея Тарасова. Решение принято на заседании 29 января. Временно исполнять обязанности главы будет председатель собрания депутатов Сергей Ханин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сергей Тарасов уволился по собственному желанию. Сергей Ханин приступит к своим обязанностям 30 января.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Верхнеуфалейского городского округа пройдет 6 марта.

Ольга Воробьева