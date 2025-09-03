В Сочи пройдет всероссийский Кубок Черного моря по сумо

В субботу, 6 сентября, в Сочи на базе федерального центра подготовки спортсменов «Юг Спорт» пройдет всероссийский турнир по сумо «Кубок Черного моря», в котором примут участие более 200 атлетов из 25 субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В состязаниях выступят мужчины и женщины, а также юноши и девушки до 19 лет.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников сообщил, что спортивная инфраструктура курорта позволяет проводить соревнования разного уровня. В феврале город впервые стал местом проведения чемпионата Южного федерального округа по этому виду спорта. В ближайшую субботу на татами Юг Спорта встретятся лучшие сумоисты страны среди мужчин и женщин, а также юношей и девушек до 19 лет. Господин Мирошников отметил, что это важное событие для города.

В рамках турнира также пройдет семинар для тренеров и спортсменов Краснодарского края на тему «Основы сумо».

«Ъ-Сочи» писал, что в прошлом году на курорте впервые в истории состоялись всероссийские соревнования по сумо «Кубок Черного моря». В них приняли участие более 100 сильнейших юношей и девушек до 19 лет из 14 регионов страны.

Мария Удовик