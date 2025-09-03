К поискам пропавшего в горах Сочи гида подключили вертолет

В горах Сочи продолжаются поиски 58-летнего гида, не вернувшегося с маршрута на хребет Аибга в конце августа. Для обследования труднодоступных районов спасатели Южного РПСО МЧС России привлекли вертолет Ка-32, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В течение двух часов экипаж Ка-32 совместно с спасателями осматривал территорию от Краснополянской ГЭС до южного склона хребта Аибга, однако обнаружить мужчину не удалось. Поиск продолжается силами наземных групп ЮРПСО, АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра МЧС России. Всего задействованы 26 человек и пять единиц техники.

По данным МЧС, гид отправился в подъем 29 августа вместе с двумя туристами. Те вернулись через сутки без сопровождающего, пояснив, что мужчина почувствовал себя плохо и не смог продолжить маршрут.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» уточнили, что пропавший работает в фотослужбе комплекса и отправился в поход в свой выходной день.

Анна Гречко