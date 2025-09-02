В Сочи ищут пропавшего в горах сотрудника курорта «Роза Хутор»
В районе хребта Аибга в Сочи продолжаются поиски 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова, который работает в фотослужбе горнолыжного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
По данным курорта, в свой выходной Сергей Мельников отправился в горный поход, предположительно вместе со знакомыми. После того как мужчина отстал от группы, туристы не смогли найти его самостоятельно. Сейчас предприятие взаимодействует с полицией и МЧС.
По информации спасателей, альпинист пропал 31 августа. Группа туристов в МЧС не регистрировалась. Поиски ведут вторые сутки на высоте более 1,7 тыс. м, к ним привлечены 10 человек и три единицы техники.
Следов пропавшего пока не обнаружено.