В Сочи ищут пропавшего в горах сотрудника курорта «Роза Хутор»

В районе хребта Аибга в Сочи продолжаются поиски 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова, который работает в фотослужбе горнолыжного курорта «Роза Хутор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным курорта, в свой выходной Сергей Мельников отправился в горный поход, предположительно вместе со знакомыми. После того как мужчина отстал от группы, туристы не смогли найти его самостоятельно. Сейчас предприятие взаимодействует с полицией и МЧС.

По информации спасателей, альпинист пропал 31 августа. Группа туристов в МЧС не регистрировалась. Поиски ведут вторые сутки на высоте более 1,7 тыс. м, к ним привлечены 10 человек и три единицы техники.

Следов пропавшего пока не обнаружено.

