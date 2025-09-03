На Кубани 250 тысяч школьников начали изучать историю по единым учебникам

В новом учебном году около 250 тыс. учеников 5–7-х классов Краснодарского края приступили к занятиям по истории по единым государственным учебникам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

Старшеклассники Кубани занимаются по новым книгам с 2023 года. Регион также одним из первых подготовил собственный государственный учебник «История нашего края», который сейчас проходит федеральную экспертизу.

Власти подчеркивают, что единые учебные материалы помогут сохранить историческую память и избежать искажений. В этот день в России вспоминают сразу два события, определившие новейшую историю: 80 лет со дня завершения Второй мировой войны и 21 год с момента окончания операции по освобождению заложников в Беслане.

Как отметила Анна Минькова, оба трагических события стали напоминанием о важности честного разговора с будущими поколениями о прошлом страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае сокращение учебных часов на изучение предмета «Английский язык» в 2025–2026 учебном году в общеобразовательных организациях не планируется.

