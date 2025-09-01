В школах Кубани не планируют сокращать учебные часы для изучения английского языка

В Краснодарском крае сокращение учебных часов на изучение предмета «Английский язык» в 2025–2026 учебном году в общеобразовательных организациях не планируется. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Федеральное Министерство просвещения ранее подготовило проект, согласно которому с 1 сентября ученики 5–7-х классов будут изучать английский язык в школах два часа в неделю вместо трех, как сейчас. В министерстве пояснили, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». В ведомстве уверены, что учащиеся смогут освоить базовый уровень иностранного языка в рамках выделенного количества времени.

Школы Кубани 1 сентября приняли 780 тыс. детей, в Краснодаре — порядка 205 тыс., в Сочи — 77,7 тыс., в Новороссийске — 44,8 тыс. Впервые за парты сели 68 тыс. первоклассников, из них в Краснодаре — 18 тыс., в Сочи — 7,2 тыс., в Новороссийске — 4,3 тыс.

В День знаний в крае открылись 12 новых школ, семь из них — в Краснодаре. Планируется, что в 2025–2026 году в Краснодаре будут работать в две смены 97 общеобразовательных организаций из 104.

Численность учителей в крае составляет 38 тыс. человек, из них 7 тыс. работают в школах Краснодара, 1,8 тыс. — в Новороссийске, 3 тыс. — в Сочи. Все школы региона, как отметили в министерстве, обеспечены всем необходимым для качественной организации учебно-воспитательного процесса.

