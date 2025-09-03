На Кубани намерены привить от гриппа более 3,2 млн жителей в 2025 году

В Краснодарском крае началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. В 2025 году планируется охватить прививками свыше 3,2 млн жителей региона, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова.

Вакцинация снижает риск заражения вирусом и облегчает течение болезни, а оптимальным временем для прививки является начало сентября. Сделать укол можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

В Краснодаре вакцинацию проводят в будние дни с 9:00 до 18:00 на Главной городской площади и в сквере им. Жукова, а в выходные — с 9:00 до 17:00 в парке «Солнечный остров» и Чистяковской роще. В прошлом году в крае против гриппа привили около 3,5 млн человек.

Анна Гречко