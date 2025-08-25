Заболеваемость кишечными инфекциями на Кубани снизилась на 22%

В Краснодарском крае в 2025 году заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 22% по сравнению с предыдущим годом. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора, зарегистрированы единичные случаи заболевания.

Среди заболевших около 28,4% — взрослые жители края. На долю детей приходится 71,6%.

По данным Роспотребнадзора, в основном причинами заболевания острыми кишечными инфекциями становятся недостаточное мытье фруктов и овощей, несоблюдение правил личной гигиены и обострение хронических заболеваний. Также причинами могут стать покупка еды в стихийных местах торговли и контактно-бытовой путь передачи.

Чтобы не заболеть, жителям региона рекомендуют следовать базовым мерам профилактики и соблюдать правила личной гигиены. Не рекомендуется пить воду из нецентрализованных источников водоснабжения, в том числе из открытых водоемов. Купаться следует только в установленных для этих целей местах, и нельзя допускать попадания воды в рот.