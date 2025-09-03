В Геленджике турист попал в больницу, выпав из надувной «таблетки»

По предварительной информации, 26 августа 2025 года в акватории Черного моря в районе геленджикского пляжа «Спортивный» во время катания на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом, пострадал молодой человек 2004 года рождения. После инцидента он обратился за медицинской помощью, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).