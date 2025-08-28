Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Инвестиции — это больше чем просто деньги»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев — об инвестпривлекательности региона

За минувшие десять лет Краснодарский край привлек более 6,3 трлн руб. инвестиций. Всего с 2015 года на Кубани реализовали 1,3 тыс. крупных инвестпроектов, которые дали жителям региона порядка 52 тыс. рабочих мест. Это проекты в транспортно-логистической сфере, сфере курортов, промышленности и сельского хозяйства. Почему инвестиции так важны для региональной экономики и как власти стимулируют инвесторов выбрать именно наш регион — «Review. Ъ-Кубань» поговорил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Вениамин Кондратьев говорит об историческом рекорде для Кубани, увеличившей объем инвестиций за десять лет вдвое

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

— Вениамин Иванович, насколько, по-вашему, важным для экономики региона является вопрос привлечения инвестиций?

— Инвестиции — это один из главных факторов развития экономики. Краснодарский край завоевал статус российской житницы, здравницы, а теперь еще и кузницы, и чтобы эти позиции укреплять и развивать, нужны вложения в строительство и модернизацию отраслевых объектов. Поэтому привлечение средств бизнеса в различные сферы — для региона задача приоритетная. Инвестиции дают нам возможности завоевывать новые экономические ниши, повышать конкурентоспособность местных производителей, реализовывать инновационный потенциал. А главное — решать социальные вопросы, делая жизнь в крае комфортнее и лучше.

В первую очередь, это создание новых рабочих мест для жителей Кубани. Каждый год только крупные инвестпроекты обеспечивают создание каждого пятого нового рабочего места в Краснодарском крае. Растут налоговые поступления в краевой и муниципальные бюджеты, обеспечивая финансовую базу для реализации госпрограмм и равномерного развития территорий. Опираясь на активность инвесторов, мы можем формировать нужные нашему региону ниши и продвигать смежные сферы. Яркий тому пример — привлекательная для бизнеса туротрасль, потянувшая за собой направления транспорта, строительства, потребсферы, АПК и промышленности. Еще одна точка роста — реализация комплексных проектов развития территорий. Наш регион традиционно входит в пятерку российских субъектов по вовлеченности в планы развития до 2035 года и инфраструктурные проекты.

— Сколько всего инвестиций в экономику края было привлечено за последние десять лет? В каких отраслях?

— Мы достигли исторического для Кубани рекорда, увеличив объем инвестиций в экономику практически вдвое. С 2015 по 2024 год привлекли в основной капитал больше 6,3 трлн руб. По этим итогам мы стабильно в десятке российских лидеров, а по темпу роста инвестиций — в тройке.

По доле инвестиций в ВРП Краснодарский край также достиг рекордных значений — 20,2%. Это наилучший результат за шесть лет, превышающий средний по стране. Инвесторы выбирают для вложений чаще всего транспортно-логистическую сферу, курортно-туристскую отрасль. Всегда популярный в нашем аграрном регионе агропромышленный комплекс сейчас перегоняет по объему вложений промышленность.

Говоря о наполнении инвестпортфеля, вернусь к промышленности. Здесь за 10 лет объем вложенных инвестиций в развитие производств вырос в три раза. Только по итогам 2024 года он составил порядка 66 млрд руб. с ростом на 40% к предыдущему году. По уровню уже освоенных инвестиций отрасль промышленности занимает треть объема капиталовложений в инвестпортфеле Кубани. Такого в нашем регионе не было никогда. Всего в Краснодарском крае за 10 лет реализовали 1,3 тыс. крупных проектов. Они дали жителям 52 тыс. рабочих мест, а краю — новые гостиницы, промышленные и сельскохозяйственные производства, склады, развитие логистических цепочек для реализации продукции и рост ее выпуска.

— Какой еще эффект получает регион от привлеченных инвестиций? Что было в результате создано? Какие уникальные производства появились в крае?

— Говоря об инвестициях, я всегда подчеркиваю, что это больше чем просто деньги, вложенные в то или иное производство, стройку или покупку нового оборудования. Они определяют будущее отдельного предприятия, направления деятельности, а по большому счету, и региона. Поэтому Кубань взаимодействует с инвесторами по принципу двустороннего движения. Предлагая необходимые им инфраструктуру, условия и преференции, мы даем зеленый свет социально ответственным проектам, отвечающим требованиям времени. Речь об укреплении продовольственной безопасности, технологического суверенитета и наукоемких направлений. Такой подход помогает нам в крае создавать новые предприятия и раздвигать границы деятельности имеющихся, увеличивать объем производства продукции, которой не было в регионе, а порой и в стране.

Возьмем промышленность, о которой я начал говорить ранее. Здесь активное развитие получили все приоритетные отрасли, определенные «Стратегией-2030», а также новые для нашего региона: радиоэлектроника, фармацевтическая, медицинская и стекольная промышленность, производство беспилотных авиационных систем. За последние два года кубанские машиностроители и предприятия радиоэлектроники вывели на рынок 44 новых вида продукции. Это обрабатывающие центры, навесная и прицепная сельхозтехника и комплектующие к ней, компонентная база для энергетического машиностроения, IP-видеокамеры и многое другое.

Приведу свой любимый пример: Южный завод тяжелого станкостроения, судьбу которого мы отстояли несколько лет назад при поддержке российского правительства. Из потерявшего былую славу «мертвого» гиганта он превратился в мощный научно-индустриальный центр страны, разработав и запустив в Краснодаре в серию инновационные высокотехнологичные обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Аналогов нашим кубанским станкам в России пока нет. Их используют для многовекторной обработки крупных деталей в авиакосмической, судостроительной, железнодорожной отраслях, автомобиле- и машиностроении. А еще инженеры предприятия готовят линейку аддитивного оборудования собственной разработки. Это 3Д-принтеры, печатающие металлические детали.

Это не единичный пример. В Армавире завод «Горница» единственный в стране начал выпускать крышки и посуду для микроволновых печей и духовок из жаропрочного стекла. Его ежегодная производственная мощность — свыше 3,7 млн единиц продукции. В Северском районе на предприятии «Райс Ашти» начали выпускать аморфный диоксид кремния из рисовой лузги. Это тоже уникальное для нашей страны производство, причем экологичную технологию переработки сельхозотходов разработали сами производственники вместе с учеными МГУ имени Ломоносова. У материала широкий спектр применения: от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности.

Абсолютно новая для современной истории России — отрасль производства беспилотных авиасистем и компонентов. И здесь мы тоже среди регионов-лидеров, у нас более 10 предприятий по выпуску такой продукции. Они изготавливают свыше 15 моделей летательных аппаратов двойного назначения, а также платы управления, корпуса и винты для них. По профильному нацпроекту создаем научно-производственный центр испытаний и компетенций. Запуск этой площадки в регионе позволит не только разрабатывать и внедрять компонентную базу для беспилотников, новые модели, но и даст толчок развитию всей радиоэлектронной промышленности края.

Глава региона констатирует, что наиболее востребованные инвесторами отрасли экономики: транспорт и логистика, промышленность, туризм и сельское хозяйство

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

— Как сегодня выглядит инвестпортфель Краснодарского края? Какие отрасли вышли на первый план в объеме частных капиталовложений и почему?

— Портфель инвестиционных проектов Кубани — один из самых значимых по стоимости и многоотраслевому характеру в России. В плоскость положительной динамики он вышел давно, в 2016 году, и с тех пор позиций не сдает. Сейчас более 580 крупных проектов на 4,4 трлн руб. в активной реализации. Если сравнивать с цифрами десятилетней давности, то рост произошел в разы.

Говоря о качественных изменениях инвестпортфеля, подчеркну расширение влияния наших местных инвесторов. Благоприятный инвестклимат, политика импортозамещения, высокая маржинальность наших отраслей позволяют им расширять бизнес и двигаться в сторону других, иногда даже непрофильных, направлений. Например, мы отмечаем тенденцию перехода крупнейших девелоперов в агропромышленный комплекс, курорты и туризм. Также их интересуют обрабатывающие производства, логистика, комплексное развитие территории. Многие компании переходят на полный цикл: от выращивания сырья до переработки, складирования и перевозки. Кроме того, активно развиваются экспортно ориентированные проекты.

В промышленности реализуем 45 проектов на общую сумму более 1,2 трлн руб., половина из них в сфере импортозамещения и высоких технологий. В курортной сфере — 73 инвестпроекта с объемом инвестиций порядка 844 млрд руб. Объем вложений в транспортно-логистическую сферу превышает 301 млрд руб.

— Сколько инвестиций за последнее десятилетие вложено в курортную отрасль края? Какие это проекты? Сколько еще планируется привлечь инвестиций?

— Санаторно-курортная отрасль Кубани остается магнитом для инвесторов много лет подряд. Курортный бизнес устойчив и маржинален, туристических направлений у нас становится все больше: это и агро- и энотуризм, событийный и даже промышленный. У нас в крае прекрасные условия для отдыха круглый год — и на море, и в горах, и на степных пляжах, стремительно развиваются пешие маршруты.

Начиная с 2016 года в санкуре реализовали 25 крупных инвестиционных проектов на 20,7 млрд руб. В результате появились новые гостиницы и санатории, отели, курортные и ресторанные комплексы, модернизированы здравницы и пансионаты. Мы получили тысячи новых номеров, сопутствующую инфраструктуру и, конечно же, приток гостей, в 2024 году достигший 20 млн человек.

Могу отметить рост уровня строящихся средств размещения. Помимо гостевых домов, стандартных отелей, у нас появляются востребованные сегодня круглогодичные комплексы высокой звездности. Например, пятизвездочные отель FioLeto, санаторные комплексы Movenpick, «Фюнф», гостиничный «Город мира» в Анапе. Хорошей тенденцией является также развитие и обновление наших санаториев: бальнеолечебницы «Приазовье» в Славянском районе, санатория «Предгорье Кавказа» в Горячем Ключе, пансионата «Анапчанка».

Развивается инфраструктура для детского и семейного отдыха: построены спортивные, водные и развлекательные комплексы, детский лагерь. Сегодня сфере курортов и туризма 73 соглашения с объемом инвестиций порядка 844 млрд руб. Территориально они охватывают не только специфически курортные территории нашего края, но и степные, предгорные. Реализация этих проектов даст порядка 32 тыс. новых рабочих мест и 55 тыс. номеров, а также даст импульс для комплексного развития наших муниципалитетов и смежных отраслей, которые обеспечивают наш санкур необходимыми мебелью, оборудованием для пищеблоков и многим другим.

Краснодарский край, по словам Вениамина Кондратьева, лидер в ЮФО по числу промтехнопарков

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

— Как власти Краснодарского края помогают инвесторам зайти в регион? Какие для этого созданы фонды? Какой эффект получен от их создания?

— Сегодня преимущество у инвесторов имеет тот регион, который дает им скорость, простоту и предсказуемость. За десятилетие Кубань укрепила репутацию привлекательного для эффективных вложений региона — как на российском, так и на международном уровне. Мы предлагаем бизнесу четкие, понятные и прозрачные механизмы взаимодействия. Помогаем выбрать походящую площадку для проекта, сопровождаем партнеров на всех этапах — от идеи до выхода на внешние рынки.

Эту работу проводит краевое Агентство по привлечению инвестиций, созданное в 2023 году. Сейчас на его сопровождении одновременно более 220 инвестпроектов. Для поддержки предпринимателей в самых разных отраслях разработали комплексную систему из 210 мер на общую сумму 50 млрд руб. — весомый для инвестора аргумент для решения разместить свой проект в Краснодарском крае.

Каждый год дорабатываем и дополняем пул преференций, учитывая и запросы бизнеса, и развитие наших отраслей экономики. Эффективным инструментом стал наш Фонд развития промышленности. Нарастили его капитализацию до 10 млрд руб., и по этому показателю краевой фонд входит в тройку крупнейших аналогичных институтов России. Благодаря его работе в регионе восстановили вагоно- и станкостроение, укрепили машиностроение, развиваем новые направления индустриального производства: радиоэлектронику, фармацевтическую и медицинскую промышленность.

В 2016 году поставил задачу — создать сеть индустриальных парков и промтехнопарков в крае. Уже в 2017 году начали создавать первый промышленный парк «Краснодар» в поселке Дорожном. А сейчас уже девять индустриальных парков и два промтехнопарка края включены в реестр Минпромторга России. По количеству таких площадок Краснодарский край — лидер в Южном федеральном округе. На их территориях размещены промышленные производства более 50 резидентов, создано свыше 3 тыс. рабочих мест. Запуск рабочего места в промышленности дает синергетический эффект, потому что продукцию нужно хранить, продавать. То есть это приводит к созданию рабочих мест и в смежных отраслях экономики Кубани.

Продолжаем работу с инвесторами по созданию индустриальных парков в Краснодаре, Динском, Северском и других районах края. Также в разработке промтехнопарки в краевой столице, Сочи и Новороссийске. В целом Краснодарский край предлагает инвесторам широчайшие возможности для реализации инициатив во всех нишах, включая импортозамещение и технологический суверенитет. А главное — комфортные условия для ведения бизнеса, надежность и уверенность в завтрашнем дне.

Беседовал Дмитрий Михеенко

