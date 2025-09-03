Фигурант дела о хищении денег у бойцов ВС РФ в Шереметьево попросился на СВО

Дмитрий Боглаев, обвиняемый в хищениях денег у бойцов СВО в Шереметьево, заявил о желании подписать контракт с Минобороны. Об этом сообщил его адвокат Павел Чигилейчик.

Защитник рассказал в беседе с «РИА Новости», что господин Боглаев не признает вину. О причастности обвиняемого к преступлениям заявили таксисты, обманывавшие участников спецоперации. «Он (Боглаев.— "Ъ") якобы руководил группой спортсменов и вымогал с таксистов деньги за право работать в аэропорту»,— сказал господин Чигилейчик.

О задержаниях участников организованного преступного сообщества (ОПС), похищавших деньги у российских военнослужащих, стало известно в мае. Тогда же под стражу взяли предполагаемого организатора ОПС Алексея Кабочкина. Дмитрия Боглаева считают еще одним организатором.

По версии следствия, члены сообщества завышали цены на такси и билеты, а если потерпевшие отказывались платить — угрожали им. В поиске бойцов СВО помогали сотрудники полиции. Сумма ущерба по делу достигла 3 млн руб.

Никита Черненко