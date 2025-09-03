Ущерб по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево достиг 3 млн рублей

Срок предварительного следствия по делу о преступном сообществе, похищавшего деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, продлен до 11 ноября. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Павел Чигилейчик. По его словам, сумма ущерба по делу увеличилась с 1 млн до 3 млн руб.

«В частности, моему подзащитному Дмитрию Боглаеву инкриминировали около 50 тыс. руб.»,— рассказал «РИА Новости» адвокат.

По делу арестованы около 30 человек, в том числе предполагаемый лидер группировки Алексей Кабочкин. Еще четверо разыскиваются. «Ъ» сообщал, что ОПС создали в январе 2024 года. У военнослужащих похитили от 14 тыс. до 70 тыс. руб. Деньги вымогали под видом покупки билетов, многократно завышая стоимость проезда или услуг, а также угрозами.

