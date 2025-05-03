Участникам спецмахинации помогала полиция

Стали известны подробности уголовного дела участников организованного преступного сообщества (ОПС), похищавших деньги у бойцов спецоперации в аэропорту Шереметьево. Так, выяснилось, что они многократно завышали цены на такси, а затем угрожали потерпевшим, если те отказывались платить. При этом на потенциальных жертв указывали двое работников полиции, а третий «заминал» уголовные дела по жалобам потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из организаторов ОПС Алексей Кабочкин в зале суда

Фото: t.me / moscowcourts Один из организаторов ОПС Алексей Кабочкин в зале суда

Фото: t.me / moscowcourts

Басманный райсуд Москвы арестовал 16 членов группировки по обвинению в краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Среди них был и один из организаторов сообщества: некий Алексей Кабочкин. Ему дополнительно вменили в вину создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК) и вымогательство (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК).

«РИА Новости» со ссылкой на фабулу дела рассказало, что всего расследуют 18 эпизодов преступлений. Злоумышленники использовали три схемы обмана бойцов СВО, наиболее популярной из которых было завышение цены за поездку на такси. Когда потерпевший садился в машину, стоимость была в пределах нормы: 1–2 тыс. руб. Однако, когда приходило время расплачиваться, счет за поездку резко поднимался. Так, 1 тыс. руб. превращалась в 70 тыс. руб., 2 тыс. руб.— в 40–90 тыс. руб. Максимально чек вырастал до 122 тыс. руб. при изначально заявленных 8,2 тыс. руб.

Еще двух участников спецоперации сначала напоили, а потом обокрали.

Указывается, что мошенники предложили жертвам выпить, а когда те «потеряли бдительность», с их карт украли по 28 тыс. и 615 тыс. руб. В одном случае фигуранты даже разыграли спектакль: к военнослужащему подошла женщина, которая «опоздала на рейс» и не имела денег на новый билет. Тогда мужчина перевел ей 17 тыс. руб.

1 мая управление на транспорте МВД по ЦФО рассказало, что информация о действующем ОПС в Шереметьево поступила еще в октябре 2024 года. Что примечательно, преступники целенаправленно выбирали бойцов СВО в качестве жертв. Наводку на них они получали от сотрудников полиции. Так, выяснилась причастность к преступлениям двух полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту. Еще один правоохранитель — оперуполномоченный того же управления — отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Управление на транспорте начало служебную проверку по факту произошедшего.

Следствию СКР еще предстоит выяснить, есть ли другие соучастники преступления. До сих пор неизвестно и то, почему жертвами фигурантов были только бойцы ВС РФ.

Это не первый случай, когда жертвами обмана становятся участники спецоперации. К примеру, в начале апреля МВД предупреждало о новом методе обмана интернет-мошенников. Они звонят военнослужащим, которые недавно заказывали медицинские препараты, а затем убеждают, что эти лекарства — подделка. За это им якобы полагается компенсация, перед получением которой бойцов просят выплатить подоходный налог.

Никита Черненко