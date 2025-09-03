В Крыму к осени загрузка отелей и санаториев составила 72%

К началу сентября в Республике Крым забронировано 72% мест в отелях и санаториях. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным министерства, на сентябрь средний уровень бронирования составляет 64%. При этом первая декада месяца забронирована на 78%, вторая — на 70%, третья — на 55%. Бронирование на октябрь достигло 44%. В ведомстве уточнили, что загрузка санаториев традиционно выше и по некоторым объектам достигает 100%.

По итогам летнего сезона Крым принял более 3,7 млн туристов, что на 15% превышает показатель 2024 года. С начала 2025 года турпоток в республику превысил 5,3 млн человек, рост составил 16% год к году.

В октябре на форуме «Туристэкспо. Крым-2025» курортные объекты региона представят цены раннего бронирования на весну и лето следующего года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к концу августа процедуру самооценки в Крыму прошли 80% коллективных средств размещения (КСР) туристов.

Анна Гречко