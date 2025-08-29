Процедуру самооценки в Крыму завершили 80% отелей и здравниц

К концу августа процедуру самооценки в Крыму прошли 80% коллективных средств размещения (КСР) туристов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минкурортов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего речь идет о 770 крупных КСР. По состоянию на конец июля доля коллективных средств размещения туристов в Крыму, завершивших самооценку составляла 30%.

Самооценка КСР проводится во исполнение новых требований федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В соответствии с ними в России с начала года началось формирование единого реестра объектов классификации в сфере туристической индустрии. Кроме средств размещения, туда войдут горнолыжные трассы и пляжи. Оказание услуг в объектах туриндустрии, не включенных в единый реестр, запретят. При этом владельцы агрегаторов информации об услугах средства размещения обязываются доводить до потребителей сведения об идентификационном номере средства размещения в едином реестре и проверять достоверность указанных в нем сведений.

Классификации подлежат все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, включая кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы. При этом требование о прохождении классификации не распространяется на детские лагеря, объекты сельского туризма, религиозные объекты размещения, например для паломников. Добровольный порядок предусмотрен для санаториев.

Как сообщили изданию в ведомстве, для помощи бизнесменам в министерстве сформирован отдел контроля и надзора в сфере туризма, специалисты которого помогают владельцам КСР пройти процедуру. С начала года в Крыму прошло более 30 консультационных совещаний по этому вопросу. Чиновники совершают выездные обследования гостиниц, санаториев и выдают предписания и предостережения для устранения выявленных нарушений.

В министерстве уточняют, что после успешного прохождения самооценки отельеру необходимо сделать еще несколько важных шагов. Нужно обновить информацию на всех онлайн-платформах и у агрегаторов, указав полученный номер реестровой записи, проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте Росаккредитации и при необходимости внести корректировки, удалить из рекламы и с платформ весь контент, который не соответствует официальной классификации в реестре, а также указать номер реестровой записи во всех каналах продаж.

Далее владельцы КСР должны следить за соответствием фактического состояния средства размещения заявленным в реестре требованиям. При этом важно помнить, что рекламировать свою гостиницу без ссылки на реестр запрещено.

С сентября в ряде регионов начнется эксперимент про прохождению процедуры самооценки для гостевых домов. Он будет проводиться до конца 2027 года. Эксперимент пройдет в республиках Алтай, Крым, Дагестан, в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Ростовской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Иркутской, Ивановской, Херсонской областях, а также в Кемеровской области, Севастополе и на ФТ Сириус.

Михаил Волкодав