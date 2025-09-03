Севастопольцы в СИЗО впервые смогут проголосовать на выборах губернатора

Жители Севастополя, находящиеся в следственных изоляторах в других регионах России, в 2025 году впервые получат возможность принять участие в выборах губернатора. Об этом ТАСС сообщили в городской избирательной комиссии со ссылкой на ее председателя Нину Фаустову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным избиркома, в 29 регионах страны организованы 77 избирательных участков для голосования лиц, содержащихся в СИЗО. Право распространяется на граждан, которые пока не осуждены.

Бюллетени для выборов губернатора Севастополя уже направлены в изоляторы, где содержатся такие избиратели. В комиссиях отмечают, что проголосовать на выборах муниципального уровня, например депутатов районных советов, эта категория граждан пока не сможет.

В Севастополе досрочное голосование продлится с 3 по 11 сентября, основные дни назначены на 12–14 сентября. В городе будут работать 187 участков, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Дополнительно открыты участки в больнице, на кораблях, в Москве и для военнослужащих в зоне СВО. На пост губернатора претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава Михаил Развожаев («Единая Россия»).

Ранее Ъ-Кубань» сообщал, что четыре экстерриториальных участка создадут для голосования военнослужащих Севастополя, находящихся в зоне специальной военной операции.

Анна Гречко