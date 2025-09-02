В зоне СВО организуют четыре избиручастка на выборах губернатора Севастополя

Четыре экстерриториальных участка создадут для голосования военнослужащих Севастополя, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Голосование организуют также на кораблях и судах, находящихся в плавании в дни выборов. Дополнительно участок откроют в городской больнице №1, где смогут проголосовать пациенты на стационарном лечении.

В Москве будут работать еще 14 экстерриториальных комиссий. Подать заявление для прикрепления можно до 8 сентября через сервис «Мобильный избиратель», а воспользоваться терминалом для голосования — с 12 по 14 сентября. При этом избиратели смогут выбрать и дистанционное электронное голосование.

Как уточнил директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный, выездные участки для военных будут действовать в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Курской областях. В самом Севастополе на выборах губернатора с 12 по 14 сентября будут работать почти 190 комиссий, оснащенных комплексами обработки бюллетеней.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с 30 августа стартуют поквартирные и подомовые обходы избирателей в рамках подготовки к выборам губернатора Кубани и депутатов гордумы Краснодара VIII созыва, которые пройдут 12–14 сентября 2025 года.

Анна Гречко