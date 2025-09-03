Сестра Ким Чен Ына участвовала в переговорах с Путиным в Пекине

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чен, вошла в состав северокорейской делегации на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости». Ким Ё Чен занимает пост замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Встреча лидеров двух стран состоялась после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Во время переговоров Владимир Путин отметил борьбу КНДР с «современным неонацизмом» во время боев в Курской области. Переговоры продлились примерно 2,5 часа.

