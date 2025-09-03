Путин и Ким Чен Ын прибыли на переговоры в одном «Аурусе»

Владимир Путин и Ким Чен Ын после парада в Пекине отправились на переговоры на одном автомобиле, передает корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. На днях во время саммита в Тяньцзине президент России так же добирался к месту переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — в одном «Аурусе».

Владимир Путин отметил, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына. Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер. Он добавил, что Россия никогда не забудет участие КНДР в борьбе с современным неонацизмом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российская сторона выступила инициатором встречи с лидером КНДР. Он отмечал, что «приглашение корейским друзьям передано».

Как в Пекин съезжались гости — в репортаже Андрея Колесникова.