Путин: Россия не забудет борьбы КНДР против неонацизма в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине заявил, что Москва не забудет усилий Пхеньяна в борьбе с «современным неонацизмом». Он отметил, что корейские военнослужащие мужественно и героически сражались в Курской области.

Отношения России и Северной Кореи имеют особый характер, подчеркнул Владимир Путин. Он заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с Ким Чен Ыном. На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения по всем направлениям, добавил он.

Переговоры проходят после завершения военного парада, который, как заявил Владимир Путин, прошел блестяще. После мероприятия он и лидер КНДР отправились к месту переговоров на одном автомобиле «Аурус».