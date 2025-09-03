С начала года с территории Кубани экспортировали 847 т мороженого

Экспорт мороженого с территории Краснодарского края с начала года составил 847 т. Это на 7 т выше показателя аналогичного периода прошлого года, пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Увеличение объемов экспорта кубанского мороженого связано с ростом поставок. В Краснодарском крае экспортом этого товара занимаются три предприятия-производителя.

Мороженое экспортируют в Абхазию, Азербайджан, Узбекистан, Южную Осетию, Грузию, а также в Объединенные Арабские Эмираты, Корею, Израиль, Сербию и Китай.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что «Абрау-Дюрсо» и «Коровка из Кореновки» объявили о выпуске совместного продукта — эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина. Первая партия составит 80 тыс. штук. Продукт не содержит алкоголя.

Алина Зорина