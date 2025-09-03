В Крыму в 2025 году заготовят более 1 млн тонн семян зерновых

В Крыму в 2025 году планируется заготовить более 1 млн т семян зерновых и зернобобовых культур. Этот объем с запасом покроет потребность региона, сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ сельского хозяйства полуострова Владимира Паштецкого.

Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

По словам эксперта, общий объем заготовки может составить около 1,3 млн т. Как отметил господин Паштецкий, объема семян зерновых и зернобобовых в Крыму достаточно для посадки в следующем году.

«Никакой угрозы продовольственной безопасности нет. <...> Покрываем потребность региона и семенами своими, и товарным зерном, и продовольственным зерном, и всем остальным»,— заявил директор НИИ.

Он также уточнил, что заготовка семян завершится к концу сентября. По итогам жатвы 2025 года в Крыму собрали 1,175 млн т зерновых и зернобобовых культур, что также полностью обеспечило потребность республики.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по май 2025 года в Краснодарский край импортировали 856 т семян зарубежного производства. Это на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анна Гречко