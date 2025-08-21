На Кубани в 2025 году импортировали семян на 70% меньше, чем годом ранее

С января по май 2025 года в Краснодарский край импортировали 856 тонн семян зарубежного производства. Это на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил председатель кубанского Заксобрания Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале.

По его словам, в основном на Кубани везли из-за границы семена гороха, капусты, арбуза и томата. В настоящее время в регионе собственными семенами засевается порядка 100% площадей озимых зерновых и риса, а также около 80% площадей сои. Растет доля отечественных семян кукурузы и подсолнечника. Общая же площадь семенных посевов по итогам прошлого года превысила 333 тыс. га, сообщил спикер ЗСК.

«Поступательное развитие семеноводства с учетом пока еще существующей зависимости агросектора от импорта — неотъемлемое условие прогресса в сельском хозяйстве в целом»,— заявил господин Бурлачко.

Он также отметил, что профильный закон, разработанный краевыми парламентариями и вступивший в свою силу в сентябре 2024 года, способствует поддержанию Кубанью своего статуса житницы страны и выполнению показателей Доктрины продовольственной безопасности, согласно которой российский агропром к 2030 году должен быть обеспечен отечественными семенами на уровне не менее 75%. В Краснодарском крае, по словам Юрия Бурлачко, происходят серьезные подвижки в селекционной работе.

«Опасения некоторых коллег относительно того, что результат действия "семеноводческого" закона, первого, кстати, в своем роде на уровне субъектов страны, станет ощутимым минимум лет через пять, на мой взгляд, беспочвенны. Данные статистики уже сейчас красноречиво свидетельствуют о заметном прогрессе в вытеснении импортных семян отечественным материалом»,— говорит председатель краевого парламента.

По его словам, у Краснодарского края есть все возможности и потенциал для того, чтобы достичь указанных в Доктрине продовольственной безопасности показателей одним из первых в стране и уже в обозримом будущем стать основным поставщиком семян в России.

Василий Хитрых