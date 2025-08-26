Турпоток в Краснодарский край за десять лет вырос в полтора раза

За десять лет турпоток в Краснодарский край увеличился с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024-м, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона. При этом поток туристов постепенно распределяется в течение года: в 2023 году край принял 18,6 млн человек, а в 2022 году — 17,4 млн. Таким образом, ежегодно количество отдыхающих растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Рост туристического потока власти объясняют переходом от сезонной модели к круглогодичной. С 2021 года в регионе реализуется концепция «Жарко круглый год», предполагающая равномерное распределение потока в течение года. По данным министерства, в прошлом году почти половина всех туристов отдыхали на Кубани в межсезонье и зимой. В текущем году власти рассчитывают принять порядка 3 млн человек в зимний период — с декабря по март.

По популярности среди направлений лидируют традиционные Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск, а также районы азовского побережья. Развиваются и новые форматы отдыха: сельский туризм, гастропроекты, горнолыжные курорты. За десять лет число виноделен, принимающих гостей, выросло с пяти до тридцати, а количество официальных туристических маршрутов — с 21 до более чем 300. В ведомстве считают, что за счет диверсификации предложений регион постепенно уходит от зависимости от пляжного сезона.

Богдан Кобец