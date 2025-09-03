В Ростове из-за падения БПЛА задерживаются 23 поезда, в том числе восемь поездов, курсирующих в Анапу и Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе станции Кутейниково в Ростовской области. Среди задержанных рейсов — поезда № 155 «Анапа — Москва», № 11 «Анапа — Москва», № 203 «Анапа — Томск», № 277 «Анапа — Санкт-Петербург», а также № 125 «Новороссийск — Москва», № 30 «Москва — Новороссийск» и № 234 «Москва — Новороссийск». Также задержки затронули ряд поездов, курсирующих в Краснодар и Сочи.

В компании отметили, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации времени задержек. Пассажирам предоставляется вся необходимая помощь. Путешественникам в поездах, задержанных более чем на четыре часа, будет предоставлено питание.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 3 сентября с 23:00 до 7:00 расчетами дежурных средств противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 15 над акваторией Черного моря.