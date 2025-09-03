В ночь на 3 сентября над акваторией Черного моря сбили 15 беспилотников

В ночь на 3 сентября с 23:00 до 7:00 расчетами дежурных средств противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 15 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

25 воздушных целей было нейтрализовано в небе над территорией Ростовской области, 24 – над территорией Брянской области и 20 – над территорией Краснодарского края. Еще 10 беспилотников уничтожено при попытке атаки на объекты в Калужской области, восемь — над территорией Республики Крым, два — над акваторией Азовского моря и один беспилотник — над территорией Смоленской области.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск судов.