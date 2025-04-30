Арестовали главаря ОПС, похищавшего деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Кабочкина — лидера преступного сообщества, которое похищало деньги у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, двух кражах, организации преступного сообщества и вымогательстве.

Ранее суд взял под стражу шестерых членов этого сообщества. «Ъ» сообщал, что группировку создали два фигуранта в январе 2024 года. Суммы похищенных средств составили от 14 тыс. до 70 тыс. руб.

Позже суд на два месяца арестовал еще девятерых участников ОПС.

Никита Черненко