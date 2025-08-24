Полиция ищет четырех человек по делу о хищении денег бойцов СВО в Шереметьево

Четыре члена организованного преступного сообщества, которые похищали деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, скрылись. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

В документах говорится, что фигурантам будут заочно предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Некоторые из них уже заочно арестованы. Также задержан и арестован как минимум один член ОПС, который был в розыске.

По делу арестованы около 30 человек, в том числе предполагаемый лидер группировки Алексей Кабочкин. «Ъ» сообщал, что ОПС создали в январе 2024 года. У жертв похитили от 14 тыс. до 70 тыс. руб. Деньги у военнослужащих вымогали под видом покупки билетов, многократно завышая стоимость проезда или услуг, а также угрозами.

