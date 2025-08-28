В Краснодаре с 30 августа начнутся поквартирные обходы избирателей

В Краснодаре с 30 августа стартуют поквартирные и подомовые обходы избирателей в рамках подготовки к выборам губернатора Кубани и депутатов Гордумы Краснодара VIII созыва, которые пройдут 12–14 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Члены участковых избирательных комиссий будут информировать граждан о месте расположения их участков, времени работы и днях голосования. Обходы пройдут как в будние, так и в выходные дни.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья, занятые уходом за нуждающимися членами семьи либо имеющие иные уважительные причины, по которым не смогут проголосовать на участке, могут подать заявку на организацию голосования на дому. В дни выборов члены комиссий приедут к ним для обеспечения возможности участия в голосовании.

Дополнительную информацию можно получить на сайте избирательной комиссии Краснодарского края, по телефону 8-861-262-77-17, на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района Краснодара, а также об экстерриториальных участках — на городском портале Москвы.

Анна Гречко