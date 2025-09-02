Кондратьев: аэродром «Псебай» важен для внутренних авиаперевозок на Кубани

Аэродром «Псебай» может сыграть ключевую роль в развитии внутреннего авиационного сообщения в Краснодарском крае. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба администрации региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, проект позволит задействовать территории с сохранившимися взлетно-посадочными полосами для создания сети аэродромов. Участки смогут использоваться для туристических и деловых перевозок пассажиров, а также доставки грузов.

«Сегодня путешествия по Краснодарскому краю востребованы у жителей всей страны, и в наших силах сделать их разнообразными, как на автомобиле, так и по морю или воздуху. Все это даст новый импульс для развития туристической индустрии»,— отметил господин Кондратьев.

До начала 1990-х годов аэродром принимал рейсы малой авиации, обеспечивал доставку почты и туристов. Сейчас на его базе работает учебно-летный центр.

В рамках модернизации планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу, построить терминал, ангары и контрольно-пропускной пункт. Объем инвестиций в проект составит 289,7 млн руб.

Анна Гречко