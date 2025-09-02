Михаил Развожаев сообщил о стабилизации ситуации с бензином в Севастополе

Снабжение автозаправок в Севастополе бензином стабилизировалось, перебоев в поставках не прогнозируют. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы, в конце августа фиксировались краткосрочные сбои с высокооктановым топливом, особенно АИ-95. При поддержке Минэнерго и Минтранса России, а также под контролем вице-премьера Александра Новака поставки были выровнены. Сейчас на заправках создан недельный запас топлива по всем маркам.

Губернатор уточнил, что поставки бензина в город ведут морем, что отражается на стоимости из-за логистики. Дополнительным фактором роста потребления топлива стал увеличившийся поток автотуристов: спрос на бензин в 2025 году превысил прошлогодние показатели.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на некоторых автозаправочных станциях Крыма наблюдается дефицит бензина АИ-95. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проблему планируют решить в течение месяца.

Анна Гречко