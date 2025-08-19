В Крыму на ряде АЗС отсутствует бензин АИ-95

На некоторых автозаправочных станциях Крыма наблюдается дефицит бензина АИ-95. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

«К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части АЗС, которые принадлежат компании «Кедр», на остальных автозаправках топливо есть»,— заявил господин Аксенов.

По его словам, значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом, а после окончания военной операции процесс поставок вернется на прежний уровень.

Глава Крыма подчеркнул, что проблему планируют решить в течение месяца. Сергей Аксенов уверен, что выравнять ситуацию возможно только с приходом в республику крупных вертикально-интегрированных компаний.

Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил о колебании оптовых цен на топливо и заверил, что правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации. По его словам, розничная стоимость бензина в Крыму не должна превышать 1,5 руб. за литр по сравнению с ценами в городе Темрюк Краснодарского края.

С начала года в республике зафиксирован рост оптовых цен: АИ-92 подорожал на 11 тыс. руб., АИ-95 — на 15 тыс. руб., что влияет на доставку топлива и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго проанализировать причины колебаний цен на нефтепродукты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Также зампред поддержал продление запрета на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка в период сезонного спроса и сельхозработ.

Анна Гречко