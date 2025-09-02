Поселок Восточный и хутор Красный Кут газифицируют к апрелю 2026 года

В 2026 году в Мостовском районе проведут газификацию поселка Восточного и хутора Красный Кут. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с жителями муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2025 году на газификацию района направили более 500 млн руб., что позволит подключить к газу 10 населенных пунктов. В числе муниципалитетов поселок Восточный и хутор Красный Кут, где живут более 7,5 тыс. человек.

Как уточнил глава района Сергей Ласунов, уже строят 29,6 км газопровода высокого давления. Работы планируют завершить в апреле 2026 года.

Газификация затронет также станицу Костромскую и хутор Ульянов. На встрече жители поднимали и другие вопросы: отсутствие парковки у детсада №7 «Сказка» в поселке Мостовском, ремонт территории у дома №27 по ул. Энгельса, а также освещение по пер. Чернышевскому в станице Андрюки.

По данным администрации, парковку у детсада обустроят до конца 2025 года, проезды у дома отремонтируют в 2026 году. Освещение установят до декабря текущего года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Мостовский район Краснодарского края получит около 3 млрд руб. из краевого бюджета на развитие в 2025 году.

Анна Гречко