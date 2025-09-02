На развитие Мостовского района в 2025 году направят почти 3 млрд рублей

Мостовский район Краснодарского края получит около 3 млрд руб. из краевого бюджета на развитие в 2025 году. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи с активом жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, район демонстрирует позитивную экономическую динамику. Согласно статистическим данным, муниципалитет поднялся с 39-го на 29-е место в краевом рейтинге по развитию экономики.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы в каждом уголке нашего края росло качество жизни, появлялись дополнительные возможности для реализации потенциала молодежи и всех жителей»,— отметил господин Кондратьев.

Ключевые отрасли района — торговля, промышленность, сельское хозяйство и туризм — показывают положительную динамику. Крупные и средние предприятия обеспечили рост экономики на 2,1%, что способствует увеличению бюджета.

Анна Гречко