В индустриальном парке «Копанской» в Краснодаре запустили два завода

В индустриальном парке «Копанской» в Краснодаре запустили производство две промышленные компании. Свою деятельность начали два предприятия — «Геометрия окон» и «ПРОМеталл», сообщает пресс-служба федерального девелопера Dogma.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным компании, мощности «Геометрии окон» позволяют выпускать до 20 тыс. кв. м металлопластиковых конструкций в месяц. «ПРОМеталл» способен производить до 400 т металлических изделий для строительства и благоустройства.

В DOGMA уточняют, что новые предприятия обеспечат группу компаний и региональную строительную отрасль оконными конструкциями, металлоконструкциями и газобетонными блоками.

«Мы создаем все условия, чтобы предприятия могли оперативно начинать производственный процесс, предоставляем развитую инженерную и транспортную инфраструктуру для обеспечения бесперебойной работы. Каждое новое производство — это вклад в развитие промышленности нашего региона»,— отметил старший вице-президент ГК DOGMA Артем Колесников.

В компании добавили, что в I квартале 2026 года на территории парка заработает завод «ДГ Блок» по выпуску газоблоков автоклавного твердения мощностью до 300 тыс. куб. м в год. Также в «Копанском» строят два логистических центра класса «А» площадью по 25 тыс. кв. м каждый и проектируют комплекс Light Industrial.

Уже введена в эксплуатацию база автотранспортного предприятия DOGMA, где обслуживается более 550 единиц техники.

Анна Гречко