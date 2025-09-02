В Крыму реализуют 12 проектов КРТ с потенциалом 11,4 млн квадратных метров

В республике Крым сегодня реализуются 12 проектов комплексного развития территории (КРТ) с общим градостроительным потенциалом 11,4 млн кв. м, из них 8,3 млн кв. м составляет жилая застройка, более 3 млн кв. м — нежилая. Такие данные сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве жилищной политики и госстройнадзора республики.

Предварительная общая сумма планируемых инвестиций в проекты КРТ в Крыму, по данным ведомства, составляет 865,1 млрд руб.

Среди наиболее крупных проектов в министерстве назвали развитие кластера «Арт-Таврида», предполагающее строительство 2,3 млн кв. м. Комплексное развитие территории у озера Мойнаки в Евпатории, включающее строительство 138,918 тыс. кв. м жилья, 100,06 тыс. кв. м апартаментов. Создание по улице Вертолетная в поселке городского типа Приморский города Феодосия жилищно-рекреационного комплекса — 142 тыс. кв. жилья, 34 тыс. кв. м нежилой недвижимости. Комплексное развитие территории в селе Приветное городского округа Алушта, которое предполагает на первом этапе строительство 3,2 млн кв. м недвижимости, из которой 1,9 млн — жилая застройка, 1,2 млн кв. м — нежилая, а также другие крупные проекты.

Как отметили в ведомстве, одним из основных факторов, негативно влияющих на реализацию крупных проектов КРТ, являются инфраструктурные ограничения. Среди них необходимость строительства (модернизации) значительного количества объектов коммунальной инфраструктуры и отсутствие в Крыму достаточного количества ресурсных мощностей по газо- и электроснабжению, водопотреблению, в том числе поступающих с материковой части России и необходимых для полноценного обеспечения перспективных к строительству объектов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на территории Краснодарского края на сегодня заключено 38 договоров КРТ общей площадью 1293 га, с общим градостроительным потенциалом более 9,4 млн кв. м, в том числе жилой площади более 6,8 млн кв. м.

Андрей Пугачев