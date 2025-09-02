Путин: единственная цель России на Украине — защита собственных интересов

Россия была вынуждена защищать на Украине свои интересы, а также защищать людей, которые связали свою жизнь с российской «историей и традициями», утверждает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Вот в чем суть конфликта (на Украине.— "Ъ")... И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы»,— заверил господин Путин.

Президент России говорил, что для достижения устойчивого урегулирования на Украине надо устранить первопричины конфликта. В их числе российские власти называла «проблему безопасности», связанную с расширением НАТО на восток. Сегодня господин Путин подтвердил, что Россия выступает против вступления Украины в альянс.

