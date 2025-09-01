Путин: для урегулирования конфликта на Украине надо устранить его первопричины
Чтобы достичь устойчивого урегулирования на Украине, нужно устранить первопричины конфликта, считает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом на заседании Совета глав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины, ... восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности»,— убежден господин Путин (цитата по «РИА Новости»).
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что администрация президента США осознает первопричины конфликта на Украине и старается учитывать их. В числе этих причин российская сторона называла «проблему безопасности России», связанную с расширением НАТО на восток. Владимир Путин говорил, что мирные договоренности по Украине также должны опираться на новые территориальные реалии.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональду Трампу все как дети».