Лавров похвалил Трампа за саммит на Аляске

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показал, что администрация США нацелена на поиск долгосрочного урегулирования военного конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, на встрече была «очень хорошая атмосфера», и получился «полезный разговор».

«Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда... хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным»,— сказал господин Лавров в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Как утверждает министр, господин Трамп и его команда стали «гораздо глубже» подходить к урегулированию конфликта и понимают, что «необходимо устранить первопричины». Одной из них он назвал «проблему безопасности России», связанную с расширением НАТО на восток. Глава МИД РФ уверяет, что российские власти «никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории».

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывался от обсуждения возможного территориального обмена и объяснял это положениями украинской конституции. «До сих пор в украинской конституции... сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского...и других национальных меньшинств», — заявил министр. — Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей«.

Президенты России и США встретились 15 августа. По итогам встречи Дональда Трамп сказал, что сделка по Украине еще не достигнута, нужно обсудить два-три вопроса. Для этого он 18 августа провел в Вашингтоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы.

