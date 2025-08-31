Дональду Трампу все как дети

Главу Белого дома Дональда Трампа разочаровывают все стороны, вовлеченные в российско-украинский конфликт. Президент США недоволен Москвой из-за ее нежелания немедленно прекращать огонь, а Европой и Киевом — из-за «нереалистичных требований». В последнем интервью хозяин Овального кабинета сравнил Россию и Украину с детьми, которые «машут и машут руками», вместо того чтобы остановиться. Тем не менее господин Трамп уверен, что в итоге добьется мирного соглашения, на пути к которому ему придется провести трехстороннюю встречу с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп снова сравнил Россию и Украину с детьми в песочнице, которым надо дать время, чтобы подраться

После дипломатического марафона, который Дональд Трамп устроил в середине августа, встретившись с Владимиром Путиным на Аляске, а затем с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, глава Белого дома сообщал, что следующим шагом на пути к миру должны стать переговоры президентов России и Украины. Отмечалось, что господин Трамп думал организовать подобный саммит до конца августа. Однако с приближением сентября стало понятно, что президент США снова поторопился.

При этом и Москва, и Киев не исключают подобного саммита. Но украинский лидер настаивает на его скорейшем проведении, а в Кремле отмечают, что встреча на высшем уровне должна быть «хорошо подготовлена». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия сохраняет «готовность к таким переговорам», однако «пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит».

Все это заставило канцлера Германии Фридриха Мерца на днях сделать вывод, что «переговоров между президентом Зеленским и Владимиром Путиным, очевидно, не будет, несмотря на договоренность, которую ранее достигли Дональд Трамп и Путин».

Вероятно, к такому же выводу склоняется и господин Трамп. В интервью, опубликованном 30 августа изданием Daily Caller, президент США выразил сомнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся один на один.

«Трехсторонняя встреча состоится. Двусторонняя — не знаю, но трехсторонняя будет»,— заявил глава Белого дома, добавив, что «иногда люди к этому не готовы».

Пытаясь объяснить происходящее, он не в первый раз привел аналогию с детьми в песочнице. «Они ненавидят друг друга, начинают размахивать руками, машут и машут, и вы хотите, чтобы они перестали, а они продолжают. Через какое-то время они и сами будут рады остановиться, понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем вы сможете их остановить. Но это продолжается уже долго. Много людей погибло»,— отметил Дональд Трамп, назвав продолжение боевых действий «глупым».

Хозяин Белого дома не раскрыл, когда именно он намерен встретиться с лидерами России и Украины, но, судя по всему, именно такой формат переговоров в Белом доме теперь считают приоритетным.

Косвенно это подтверждает и встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, состоявшаяся 29 августа в Нью-Йорке. По данным издания Politico, в ходе нее прошло обсуждение технических моментов в преддверии возможного трехстороннего саммита.

Тем не менее, с чем именно три стороны могли бы выйти на подобный саммит, до сих пор непонятно. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, во время встречи на Аляске Москва впервые пошла на «значительные уступки», а потому урегулирование свелось к решению двух вопросов — территориального и гарантий безопасности.

По словам Андрея Ермака, «никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям». Однако публикации в американских СМИ намекают на обратное.

На днях журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что у Дональда Трампа зреет раздражение из-за отсутствия прогресса в урегулировании.

Москва вызывает у президента США недовольство из-за отказа немедленно прекращать огонь и садиться за стол переговоров. Украина и Европа, в свою очередь, раздражают господина Трампа «нереалистичными требованиями». Как утверждает издание, в частных беседах он неоднократно заявлял, что Киев и европейские партнеры должны «смириться с потерей части территорий» ради мирного урегулирования.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось. Ему почти все равно как»,— цитирует The Atlantic анонимного собеседника из администрации президента США.

Об этом же со ссылкой на источники написало издание Axios: в Вашингтоне считают, что европейские союзники подталкивают Киев к «нереалистичным» условиям и саботируют прогресс, достигнутый господином Трампом на Аляске.

Отчасти это подтверждают и слова Джей Ди Вэнса, заявившего, что Вашингтон «в значительной степени солидарен с президентом Зеленским» в вопросе территорий, но между США и Украиной «есть некоторые разногласия». Судя по всему, разногласия заключаются в том, что администрация Дональда Трампа, как выразился господин Вэнс, «хочет защитить территориальную целостность Украины» и не позволить России «завоевать всю страну», но при этом готова закрыть глаза на территории, уже находящиеся под фактическим контролем Москвы. Киев с последним, видимо, не согласен.

Другими словами, между вовлеченными в процесс сторонами по-прежнему нет какого-либо понимания, как выйти на приемлемый для всех территориальный компромисс.

Нет согласия и по гарантиям безопасности для Украины, которые прежде всего Андрей Ермак и ездил на минувшей неделе обсуждать в США.

По словам Владимира Зеленского, гарантии безопасности должны состоять из трех блоков.

Первый — сохранение нынешней численности ВСУ и обеспечение их оружием за счет украинского, европейского и американского оборонного производства.

Второй — готовность союзников поддержать Киев в случае «повторной агрессии» по принципу «НАТО-лайт», то есть без вступления страны в альянс, но с четко прописанными механизмами и действиями реагирования со стороны партнеров.

Третий — санкции против России и использование ее замороженных активов.

Впрочем, как все это могло бы выглядеть, ни у кого понимания нет. Тот же Дональд Трамп отмечает, что обеспечением безопасности Украины после прекращения боевых действий займутся европейские страны, а США лишь окажут им какую-то незначительную поддержку. При этом Москва настаивает, что не согласится с размещением европейских военных на украинской территории. В то же время в Европе не могут определиться, кто и как будет готов отправить своих военных в рамках гарантий безопасности Киеву. Например, премьер Италии Джорджа Мелони считается автором идеи «НАТО-лайт», однако в пресс-службе правительства утверждают, что отправлять военных на Украину в Риме не планируют, а готовы помочь с обеспечением безопасности «извне» и только после прекращения огня.

Таким образом, в российско-украинском урегулировании сохраняется большая неопределенность, а все внимание вновь приковано к Дональду Трампу, от которого ждут следующих шагов. Тем более что после саммитов на Аляске и в Вашингтоне президент США пообещал сделать «важное заявление» примерно «через две недели». И этот — очередной — срок уже подходит.

Антон Васильев